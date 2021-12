Willian: «Três meses depois de chegar ao Arsenal disse ao meu agente que queria sair»

Willian recordou a temporada em que passou pelo Arsenal, um clube no qual ingressou após sete épocas no Chelsea e a que diz ter chegado "feliz e motivado", mas a situação mudou rapidamente."Ao fim de três meses, disse a meu agente 'por favor, eu quero sair'", revelou no podcast 'Vibe with Five' de Rio Ferdinand, antigo internacional inglês.O extremo brasileiro continuou nos gunners até final da época passada, tendo realizado ainda 46 jogos e apontado um golo, para depois regressar ao Brasil e ao atual clube, o Corinthians, do qual saiu em 2007 para tentar a sorte nos ucranianos do Shaktar Donetsk."Renunciei a muito dinheiro. Isso não é o mais importante da vida, tens de ser feliz, ter prazer, acordar e querer ir treinar. É injusto ficar num lugar onde não se quer ficar sozinho por dinheiro", contou ainda.