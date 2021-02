Xhaka atribui culpa aos comentadores pelo ambiente tóxico nas redes sociais

Granit Xhaka esteve com pé e meio fora do Arsenal em 2019 depois de retribuir insultos aos adeptos dos gunners num jogo com o Crystal Palace enquanto era substituído. Tudo aconteceu porque o médio suíço foi promovido a capitão de equipa, mas a decisão não agradou aos adeptos e originou várias ameaças nas redes sociais.





Mais de um ano depois, Xhaka continua no Emirates. O médio condena a forma como os jogadores são criticados e diz que as famílias não deveriam ser alvo da ira dos adeptos. "Deve haver limites para as críticas. Por exemplo, não deve haver referências à família, ataques pessoais nem menções aos filhos dos jogadorr. Critiquem o jogador e o seu jogo, mas não vão mais longe do que isso. Outubro de 2019 foi o momento meu momento mais difícil como jogador de futebol. Mas os ataques à minha esposa e os comentários sobre a minha filha... tudo isso ultrapassou os limites. Um dos problemas é que não sabemos quem escreve essas coisas, as redes sociais são assim", explica o jogador de 28 anos, ao 'The Guardian'.Xhaka acredita que muitas destas críticas dos adeptos resultam do que ouvem nas televisões. "Tem havido comentários feitos por antigos jogadores como Evra, Henry... sobre o desempenho de um jogador em particular, mas que parecem provocar aquela onda de críticas nas redes sociais. Acho que alguns especialistas podem provocar isso e é algo que nunca se vê na Suíça ou Alemanha, simplesmente não acontece. Parece ser bastante exclusivo do Reino Unido", acrescenta.Unai Emery era o treinador do Arsenal quando se deu o 'confronto' entre Xhaka e os adeptos. Na altura, o técnico espanhol quis que o atleta pedisse desculpas e o médio esteve muito perto de deixar o clube. Mas tudo mudou com a chegada de Arteta, dois meses depois."Foi um grande golpe para mim, afetou-me bastante. O Hertha fez-me uma proposta e faltavam poucos detalhes para a transferência de consumar. No entanto, o Mikel chegou e conversámos. Ele queria ouvir o meu lado da história. Foi a primeira vez que o conheci, não tinha sabia nada dele como homem ou treinador. Mas tivemos uma ótima conversa, muito aberta e positiva. Ele convenceu-me de que deveríamos continuar juntos neste projeto do Arsenal e estou feliz por ter tomado essa a decisão", conta Xhaka.