Zé Luís terá sido oferecido ao Arsenal

Sem clube desde que rescindiu com o Lokomotiv Moscovo, Zé Luís terá sido oferecido nos últimos dias ao Arsenal, segundo adianta o portal TEAMtalk. De acordo com a referida publicação, que recorda o interesse de há alguns anos do Tottenham no avançado, quando este estava no FC Porto, o luso caboverdiano estará também em conversações com equipas turcas. Não há indicações quanto à vontade gunner em avançar efetivamente para a contratação, mas também não haverá pressa, já que por estar sem clube poderá assinar contrato a qualquer momento.Lembre-se que o Arsenal perdeu Pierre-Emerick Aubameyang no defeso para o Barcelona, algo que poderá precipitar uma ida ao mercado em busca de um novo dianteiro.