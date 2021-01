Özil ainda não se foi embora e colegas já 'batalham' pela camisola 10

A camisola 10 é uma das mais míticas do mundo do futebol, já que é atribuída normalmente ao craque da companhia ou o homem da batuta. No Arsenal há várias épocas que está intocada, na posse de Mesut Özil, mas com o cenário de saída do alemão cada vez mais claro irá ficar livre para ser 'apanhada' por outro colega. E ao que parece candidatos não faltam... e Özil ainda nem sequer saiu.





Este domingo, nas redes sociais, ainda que num tom de brincadeira, Alexandre Lacazette partilhou uma foto com Pierre-Emerick Aubameyang, na qual colocou como legenda "quando ambos querem a camisola 10". O gabonês aceitou a brincadeira e respondeu "disseram-me que a colocaram de parte. É toda tua, mano!".Por curiosidade, Lacazette tem o número 9 e Aubameyang o 14, sendo que antes de Özil a 10 tinha sido utilizada por Jack Wilshere, Robin van Persie ou Dennis Bergkamp. Quem será o homem que se segue?