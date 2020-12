Özil atira novo recado ao Arsenal: «A situação é frustrante para todos»

Mesut Özil não está com a vida fácil no Arsenal - não joga desde 7 de março - e continua a 'reclamar' a atenção do clube.





Esta quinta-feira o jogador alemão voltou a deixar novo recado ao clube inglês. "É um momento muito difícil para todos no clube - não apenas para mim. A situação é frustrante para todos", afirmou citado pela Sky Sports.E conclui: "É claro que gostaria de poder ajudar a equipa, especialmente agora, mas enquanto não tiver essa chance, apenas espero posso desejar que obtenhamos melhores resultados em breve".