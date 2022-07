Zinchenko deixa Manchester City e assina contrato de longo prazo com Arsenal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa internacional ucraniano Oleksandr Zinchenko vinculou-se ao Arsenal com um contrato de longo prazo, depois de ter estado ligado ao Manchester City nos últimos seis anos, anunciaram esta sexta-feira os dois emblemas da Liga inglesa de futebol.

"Oleksandr Zinchenko juntou-se a nós com um contrato de longo prazo. O jogador de 25 anos traz uma enorme experiência da 'Premier League' e do futebol internacional para a nossa equipa, tendo feito 128 jogos pelo Manchester City e jogado por 52 vezes pelo seu país, a Ucrânia", comunicaram os 'gunners', através de uma nota publicada no sítio oficial.

Por sua vez, o Manchester City despediu-se do lateral-esquerdo, que se manifestou grato pela oportunidade dada pelo campeão inglês para jogar na Premier League.

"Assinar pelo Manchester City mudou a minha vida e serei sempre grato pela oportunidade que me deram. [O City] é um clube especial e este tem sido um período especial. Ter conquistado 10 troféus é incrível e estou imensamente orgulhoso de tudo o que conquistámos juntos", expressou Zinchenko, citado pelos citizens.

Zinchenko é a quinta contratação da equipa comandada pelo espanhol Mikel Arteta, depois das chegadas de Gabriel Jesus, também proveniente do City, de Marquinhos (ex-São Paulo, Brasil), de Matt Turner (ex-NE Revolution, Estados Unidos) e do português Fábio Vieira, contratado ao FC Porto.

Além de Fábio Vieira, o lateral ucraniano vai ser companheiro de equipa dos lusos Cédric Soares e Nuno Tavares.