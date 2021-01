A insólita explicação de Grealish para jogar sempre com as meias baixas e caneleiras 'minúsculas'

Jack Grealish é um dos jogadores da moda no panorama do futebol internacional, tanto pelo que apresenta em campo, por levar o 'modesto' Aston Villa a voos mais altos, mas também pelo seu estilo diferente do habitual, a fazer lembrar os jogadores de outros tempos, com as meias baixas e umas caneleiras bem mais pequenas do que aquelas que normalmente são utilizadas pelos adversários. A situação tem sido comentada há vários meses e agora surge a justificação pela voz do próprio médio e a razão é no mínimo... insólita.





"Normalmente as meias devem estar acima dos gémeos, mas houve um ano em que as minhas meias encolheram na máquina de lavar e não as consegui subir tanto quanto o normal. Nessa época acabei por jogar muito bem e tornou-se numa superstição para mim. Pensei continuar a jogar assim porque me tinha corrido bem. É uma superstição que tenho desde sempre e vou mantê-la assim. Alguns árbitros tentaram dizer-me para mudar, mas tenho de continuar assim", revelou o médio em declarações recentes ao 'Birmingham Mail'.Por outro lado, Grealish aproveitou para negar a ideia de que este seu visual seja inspirado no lendário George Best. "Muitas pessoas pensam que é por causa do George Best, mas mesmo sendo um admirador dele, não é essa a razão", garantiu.