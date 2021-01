Aston Villa preparado para defrontar Liverpool com jovens da formação caso o jogo se realize

O jogo desta sexta-feira entre o Aston Villa e o Liverpool, a contar para a Taça de Inglaterra, continua em risco devido a um surto de covid-19 no plantel do emblema de Birmingham, que tem "muitos" jogadores infetados. A decisão sobre a realização do encontro só vai ser tomada esta sexta-feira, depois de novo resultado de testes, mas o Aston Villa está preparado para ir a jogo com jovens da formação. A informação é avançada pela BBC.





Com o treinador Dean Smith afastado devido ao surto, o jogo será sempre orientado pelo técnico de sub-23 do clube, Mark Delaney, que pode mesmo utilizar muitos jogadores do seu habitual plantel.A quantidade e identidade dos jogadores infetados não foram reveladas, mas o Aston Villa foi mesmo forçado a encerrar o seu centro de treinos.