Aston Villa quer Nico Williams já

Até há bem pouco tempo Nico Williams, extremo do Athletic Bilbau, era apenas o irmão mais novo de Iñaki Williams, figura cimeira do clube basco. As temporadas foram passando e agora, com 20 anos, o miúdo já é alvo da cobiça de um emblema da Premier League. O Aston Villa, liderado pelo compatriota Unai Emery, fixou mira no talentoso extremo espanhol e o negócio pode acontecer em breve.

O jogador termina contrato com os bascos no final da próxima temporada e conta com uma cláusula de rescisão de 50 milhões. Em Inglaterra, acredita-se que os villans podem avançar para o negócio no imediato, pelo valor da cláusula, de forma a impedir uma possivel renovação. Recorde-se que o jogador formado no Athletic esteve em alta, com 8 golos e 4 assistências em 43 jogos na época 2022/23.