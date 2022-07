Aston Villa vai multar jogadores que se esquecerem de levar bolo... em dia de aniversário

Steven Gerrard parece querer levar a temporada 2022/23 muito a sério no Aston Villa, e a prova disso é a lista de multas que os villans vão ter enfrentar e que, de resto, já se tornou viral nas redes sociais devido a alguns pontos... insólitos.Apesar de incluir multas para várias situações habituais como chegar atrasado ao treino - 594 euros -, a uma reunião - 237 euros por minuto de atraso - ou não vestir a roupa habitual do clube em dias de jogo - 118 euros por cada peça errada -, esta lista tem ainda outras punições menos habituais, como não levar bolo... em dia de aniversário.Para além disso, se algum jogador do Aston Villa vir cartão vermelho no decorrer de uma partida, terá de pagar um almoço ou jantar a toda a equipa dentro de um período de quatro semanas após a expulsão. E não é só: quem não usar chinelos no banho será multado... em 118 euros.