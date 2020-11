Craque do Aston Villa oferece PS5 autografada a jovem que sofre de doença rara

Principal estrela do Aston Villa, e uma das figuras em ascensão no futebol inglês, Jack Grealish demonstrou nos últimos dias que não é apenas um craque dentros dos relvados. Fora dele também se destaca, com gesto como aquele que este sábado é destacado em solo britânico, com a oferta de uma PlayStation 5 autografada a Mo Younis, um fã dos villians que sofre uma doença de pele rara.





"Para o meu irmão Moin, um pequeno presente de natal antecipado para ti. Aproveita irmão. Adoro-te, do Jacky 10", podia ler-se na mensagem inscrita na PlayStation 5 oferecida pelo jogador do Aston Villa ao jovem de 20 anos, numa publicação partilhada pelo próprio nas redes sociais.Nessa publicação, para lá da foto, Younis deixou também uma mensagem carregada de emoção. "Acabaram de me entregar esta pequena mensagem do capitão Jack Grealish. Não consigo acreditar nisto! Muito obrigado irmão. Não consigo sequer descrever neste post o quão grato fico".