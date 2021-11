Dean Smith já não é treinador do Aston Villa

O Aston Villa anunciou, este domingo, que Dean Smith abandonou o comando técnico da equipa. Os villains seguem numa sequência negativa de cinco derrotas consecutivas na Premier League, e ocupam neste momento a 15.ª posição.Em comunicado no site oficial, o Aston Villa agradeceu o trabalho do treinador inglês. "Quando o Dean se juntou a nós em outubro de 2018, estávamos a passar dificuldades no Championship. Ele transformou imediatamente a atmosfera e as exibições, atingindo o sucesso de trazer a equipa de volta à Premier League. Depois, assegurou o nosso lugar na elite do futebol inglês e guiou-nos a uma final da Taça em Wembley", referiu o CEO do clube, Christian Purslow.E prosseguiu, justificando a saída do treinador. "Infelizmente, depois de um bom arranque na temporada passada, este ano não conseguimos ver uma melhoria nos resultados, exibições, e na posição na tabela. Por esta razão, decidimos tomar esta decisão, para dar tempo a um novo treinador de chegar e ter um impacto positivo"."A direção gostaria de agradecer profundamente ao Dean pelas suas conquistas excelentes, tanto fora como dentro de campo, durante estes anos. Todos sabem o quão este clube significa para ele e para a família. Representou-o com distinção e dignidade, e era respeitado e adorado por toda a gente associada ao clube. Desejamos-lhe o melhor".