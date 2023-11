'Dibu' Martínez tentou defender a bola para cima e acabou por fazer este autogolo embaraçoso

Emiliano Martínez, uma das principais figuras do título mundial conquistado pela Argentina no Qatar, ficou este domingo muito mal na fotografia no lance que resultou no segundo golo do Nottingham Forest frente ao Aston Villa. O argentino de 31 anos, recentemente distinguido na gala da Bola de Ouro 2023 como o melhor guarda-redes do ano, tentou defender um remate de longe do belga Orel Mangala para cima, mas acabou por introduzir a bola na própria baliza, sofrendo um autogolo algo caricato.O Aston Villa acabou mesmo por perder na visita ao Nottingham Forest, por 2-0, sofrendo a primeira derrota nos últimos sete jogos.