Douglas Luiz deixa elogios a Unai Emery: «Ele vive o futebol»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Douglas Luiz está feliz no Aston Villa. O brasileiro esteve à conversa com a ESPN e destacou o trabalho do treinador Unai Emery à frente da formação inglesa.

"É um tipo que vive o futebol. É aquele treinador que passa uma hora e meia de vídeo depois do jogo, para nos explicar o que está errado e aquilo em que podemos melhorar. Trabalhou em grandes clubes, como PSG e Sevilha, e tem muita qualidade", revelou.

De resto, o jogador brasileiro até realçou que o técnico utiliza uma ou outra vez o exemplo de Neymar, com quem trabalho no Paris SG entre 2017 e 2018: "Comenta que o Neymar foi o melhor jogador que já treinou. Mas também diz que se o Neymar desse prioridade a algumas coisas seria o melhor jogador do mundo."