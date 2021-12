Estrela do Aston Villa bate com Lamborghini contra a vedação de uma creche

O defesa Kortney Hause, do Aston Villa, sofreu um acidente e acabou por embater o seu Lamborghini de 235 mil euros contra a vedação de uma creche. Os pais das crianças dizem que foi por "pura sorte" que não morreu ninguém.O jogador, de 26 anos, ia para o jogo com o Manchester City na última quarta-feira quando se despistou. Testemunhas no local disseram que o futebolista pareceu ficar algo atordoado depois do embate e da abertura dos airbags da viatura."A minha filha e outras crianças costumam ficar junto à vedação antes e depois da escola. Foi uma sorte ninguém ter morrido", contou um pai ao diário 'The Sun'."O Lamborghini preto perdeu o controlo, devido às condições do piso, que estava molhado. Toda a gente treme só de pensar no que podia ter acontecido. Quando vi os destroços pensei que podia haver corpos", prosseguiu.O carro embateu na vedação apenas 25 minutos antes de as crianças começarem a sair da escola. A polícia esteve no local e falou com o jogador.