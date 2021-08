Grealish apaga tweet e deixa pista sobre o seu futuro

Jack Grealish é um dos nomes que mais se fala por estes dias em Inglaterra e, se dúvidas houvessem de que o caminho do internacional inglês do Aston Villa vai passar pelo Manchester City, o jogador ajudou a dissipá-las.





Grealish decidiu apagar um tweet antigo, onde mostrava o seu apoio ao Manchester United, rival do Manchester City. "Gosto de ouvir Drake antes de dormir. Vou dormir um pouco antes do encontro do United desta noite #RedDevils!!", escreveu em fevereiro de 2012.A mensagem podia ser comprometedora no caso de a sua contratação pelos citizens ser oficializada, por isso o médio apagou-a, certamente para evitar problemas.Segundo a imprensa inglesa, o Manchester City terá oferecido 100 milhões de libras (cerca de 117 milhões de euros) pelo passe do de Grealish, uma proposta que o Aston Villa não deverá recusar.