Insólito: jogadores do Aston Villa queixam-se que transpiração nas camisolas afeta desempenho da equipa

Os jogadores do Aston Villa foram, ao longo das últimas semanas, confrontados com um enorme desafio relacionado... com os equipamentos do clube. Isto porque, segundo avança a imprensa inglesa, os atletas têm-se queixado das camisolas fornecidas pela Castore, alegando que estas ficam 'ensopadas' com a transpiração ao fim de alguns minutos, algo que estará a afetar as exibições das equipas masculina e feminina.Segundo o 'The Telegraph', de resto, já existem conversações entre o Aston Villa e a Castore para que o acordo entre as duas partes termine no final da presente temporada. A empresa já se manifestou e garantiu que está a fazer os possíveis para manter os padrões de qualidade."Tem existido alguma especulação relativamente a um potencial problema nos equipamentos fornecidos pela Castore ao Aston Villa. Estamos a trabalhar em colaboração com o clube para resolver esta questão o mais rapidamente possível e corresponder aos padrões que esperamos. Gostaríamos de agradecer ao clube pela paciência e apoio até aos dias de hoje", pode ler-se em comunicado da empresa.Refira-se que a Castore tem, atualmente, parceria com vários clubes espalhados pelo mundo do futebol, entre os quais o Newcastle, o Rangers, o Bayer Leverkusen ou o Wolverhampton. Fora do futebol, a marca tem ainda acordo com a McLaren, na Fórmula 1, ou com a federação de râguebi dos Estados Unidos.