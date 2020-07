Onda de solidariedade com treinador do Aston Villa deve 'afastar' Bruno Lage do cargo

Dean Smith, atual treinador do Aston Villa, deverá afinal manter-se cargo, caindo assim por terra a contratação de Bruno Lage. Há cerca de dois meses, Smith viu o seu pai Ron (79 anos) morrer após contrair Covid-19, o que gerou uma onda de apoio e solidariedade entre dirigentes e adeptos dos villains, que deve culminar com a continuidade do técnico, segundo apurou Record.





Isto porque Ron era um steward no estádio do clube, o Villa Park, e um adepto ferrenho que "passou o seu amor pelo clube aos filhos". Inclusivamente sucederam-se vários tributos a Ron nos dias seguintes à sua morte.Comodeu conta, Bruno Lage - sem clube depois de ser despedido do Benfica -, chegou a ter contactos com o Aston Villa, que garantiu a permanência na Premier League na derradeira jornada. De referir que Lage continuará a receber uma verba do Benfica até encontrar um novo clube.