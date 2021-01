Premier League adia mais um jogo do Aston Villa devido à covid-19

O jogo que no próximo domingo devia colocar frente a frente o Aston Villa e o Everton foi adiado pela Premier League, devido aos casos de covid-19 na equipa de Birmingham, e que também já tinham levado ao adiamento do jogo com o Tottenham, agendado para ontem à noite.





Entretanto, o jogo com Aston Villa com o Newcastle, que devia ter sido disputado a 4 de dezembro, foi marcado para o dia 23 de janeiro.