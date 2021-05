Ross Barkley foi expulso de um bar de Londres após armar confusão bêbado

Ross Barkley, médio emprestado pelo Chelsea ao Aston Villa, esteve envolvido em polémica esta semana, depois de ter ficado completamente bêbado na noite desta quinta-feira, no May Fair Hotel, no centro de Londres.





O internacional inglês estava no bar do hotel com um amigo e começou a incomodar os clientes do mesmo, motivo pelo qual foi convidado a sair pelos responsáveis do espaço, por volta das 20 horas. O jogador, que ia arrastando as palavras, dirigiu-se à porta de boa vontade, mas o estado era tal que tropeçou entre as mesas lotadas do estabelecimento e ainda 'atirou' os braços à cara de um cliente que estava a jantar.Barkley voltou a entrar pouco depois, o que fez com os seguranças o tivessem de acompanhar de novo à saída. O jogador mal se conseguia suster em pé, pelo que teve de ser ajudado para voltar a sair. De acordo com uma testemunha, que falou com o 'The Sun', foi nessa altura que a situação ficou descontrolada."Eles começaram a discutir e quase começaram a lutar. O segurança teve de empurrá-los para a rua", contou, acrescentando que vários taxistas não o quiseram levar de regresso a casa, devido à bebedeira que tinha.A referida fonte descreveu toda a situação como vergonhosa e ainda mais por ter partido de um jogador profissional. "É chocante que um atleta profissional e uma estrela do futebol inglês se comporte desta forma em público. Os jovens olham para jogadores como ele e realmente não é bom comportar-se desta maneira tão embaraçosa", comentou.