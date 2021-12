Steven Gerrard testa positivo à Covid-19

O Aston Villa anunciou este sábado que o treinador Steven Gerrard está infetado com covid-19 e estará ausente do banco nos próximos dois encontros, contra o Chelsea (domingo) e Leeds United (dia 28).

"O Aston Villa confirma que o treinador Steven Gerrard não poderá assistir aos nossos dois próximos jogos na Premier League contra o Chelsea e Leds United, já que está em isolamento depois de o teste a que se submeteu ter dado positivo à covid-19", escreveu o clube de Birmingham num comunicado publicado no portal da equipa.

O coronavírus continua a ver subir a incidência na Premier League, que já teve que adiar três jogos do Boxing Day, no domingo, por esse motivo. O encontro entre Aston Villa e Burnley, da jornada anterior, foi adiado devido aos inúmeros casos no plantel da equipa do Birmingham, cujo treinador é o caso mais recente.