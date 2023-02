Unai Emery critica Emiliano Martínez: «Nunca disse ao meu guarda-redes para tentar marcar aos 90'+2»

Unai Emery mostrou-se crítico com o desempenho dos jogadores na derrota () diante do Arsenal, na tarde deste sábado, no duelo da 24.ª jornada da Premier League, que os villans estiveram a vencer por 2-1 até ao intervalo. Parte das críticas que o treinador espanhol teceu à equipa no final da partida foram especificamente para o guarda-redes Emiliano Martínez, que nos descontos decidiu, sem ordem do técnico, subir até à área adversária para tentar o golo. Na resposta, o Arsenal faria o 4-2 final."Estou muito desapontado. Mas isto não é estranho para mim. Falei com os jogadores quando aqui cheguei. Foi uma reação normal. Quando se muda de treinador, os jogadores reagem de forma muito rápida, talvez em apenas uma ou duas semanas, ou num ou dois meses. Nós conseguimos isso, mas depois é a forma como podemos evoluir e melhorar. Jogamos na melhor liga do Mundo, tentamos criar um plano de jogo, mas depois não estamos a reproduzi-lo em campo. Porquê? Vamos demorar tempo até conseguirmos consolidar o processo", começou por dizer o técnico do Aston Villa, em declarações ao 'Match of the Day' da 'BBC One'.E continuou: "Hoje conseguimos marcar primeiro, mas não jogamos da forma como queremos jogar. Eu sei que este é o passo mais difícil de dar. O resultado não é importante, mas sim a forma como reagimos, como tentamos melhorar e na realidade não estamos. Nos últimos dois ou três jogos não melhorámos em nada."Já sobre a decisão tomada por Emiliano Martínez, Unai Emery deixou bem claro que não foi uma indicação sua. "Estou frustrado, mas sei que isto levará tempo, que teremos de cometer erros e aprender com eles. Por exemplo, eu nunca disse ao meu guarda-redes para tentar marcar um golo aos 92 minutos de jogo. Talvez consigamos marcar uma vez em 100 tentativas, talvez em 20 vezes o adversário consiga fazer a transição e marcar 10 golos. Hoje aconteceu isso", concluiu.