Bournemouth contrata avançado Dominic Solanke ao Liverpool

O Bournemouth contratou o avançado inglês Dominic Solanke ao Liverpool, por uma verba a rondar os 21 milhões de euros (ME), anunciou o 12.º classificado da Liga inglesa na sua página oficial na internet.Solanke chegou ao Liverpool em 2017, proveniente do Chelsea, onde fez toda a formação, tendo disputado 27 encontros pelos 'reds' e apontado um golo. Contudo, esta época, não foi aposta de Jürgen Klopp em qualquer partida, limitando-se a participar em dois jogos da equipa sub-23 do Liverpool.O avançado, de 21 anos, foi eleito o melhor jogador do Campeonato do Mundo de sub-20, em 2017, na Coreia do Sul, ajudando a Inglaterra a conquistar o torneio pela primeira vez na história.