Bournemouth despede treinador após goleada frente ao Liverpool

O Bournemouth despediu o treinador Scott Parker, três dias depois de ter sido goleado por 9-0 pelo Liverpool na Premier League, anunciou esta terça-feira o 17.º classificado da prova.

O técnico adjunto Gary O'Neil vai ocupar de forma interina o lugar de Scott Parker, que criticou publicamente a direção do Bournemouth, por considerar que não fez todos os esforços para reforçar a equipa, no regresso do clube ao primeiro escalão do futebol inglês.

O antigo médio internacional inglês, de 41 anos, assumiu o comando do Bournemouth em 2021 e promoveu o clube à Premier League, na qual ocupa o 17.º lugar, com uma vitória e três derrotas, a última das quais estrondosa, com o português Fábio Carvalho a marcar um dos nove golos do Liverpool, estreando-se a marcar pelos reds.