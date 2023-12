Médio do Bournemouth hospitalizado após contrair malária

Hamed Traorè, médio ofensivo marfinense do Bournemouth, está internado num hospital a recuperar de malária."Neste momento já está muito melhor", diz Andoni Iraola, treinador do clube da Premier League, sem revelar, no entanto, uma data para o regresso do jogador, de 23 anos.A Radio 'talkSPORT' avança que Traorè contraiu a doença em novembro deste ano, quando se encontrava ao serviço da seleção, tendo disputado os jogos frente às Seicheles (9-0) e à Gâmbia (2-0), de apuramento para o Mundial.