Treinador do Bournemouth em choque: «O dia mais difícil da minha carreira, foi humilhante»

Se o Liverpool ainda não tinha vencido qualquer encontro nesta Premier League, estreou-se sábado em grande estilo. Foram ‘só’ 9-0 (!) na receção ao Bournemouth, naquela que se tornou na maior goleada da história da prova, que deixou em choque Scott Parker."Foi verdadeiramente humilhante. Estou em choque", disse o técnico do Bournemouth, acrescentando: "É o dia mais difícil da minha carreira de treinador."Luis Díaz já estava a celebrar ao minuto 3, mas a grande figura do jogo foi o brasileiro Firmino, que fez as assistências para os três primeiros golos e ainda bisou (31’ e 62’). O oitavo golo foi da autoria do português Fábio Carvalho, que se estreou a marcar com a camisola dos reds, depois de entrar ao intervalo. Uma verdadeira tarde de sonho para os adeptos de Anfield."Marcámos golos maravilhosos. Nós tínhamos de continuar, não era para humilhar o Bournemouth, não os podíamos respeitar mais. Foi tudo perfeito", apontou Klopp.