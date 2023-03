Adepto banido de estádios durante três anos por comentários racistas a Ivan Toney

I wasn’t even going to post this but I woke up angry… pic.twitter.com/2MhjRO05rr — Ivan Toney (@ivantoney24) October 15, 2022

Ivan Toney foi alvo de comentários racistas em outubro de 2022 por Antonio Neill, cidadão britânico de 24 anos. Após o avançado do Brentford ter partilhado a foto do agressor, no seu Twitter, as autoridades locais avançaram para uma investigação e esta terça-feira o clube anunciou que o adepto está proibido de entrar em estádios ingleses nos próximos três anos.Antonio Neil admitiu a culpa quando foi ouvido em tribunal em janeiro deste ano, que o condenou a quatro meses de prisão com pena suspensa.O clube londrino destacou a importância da criminalização destes atos. "Nós [Brentford] queremos ver consequências pesadas sobre todos os culpados neste tipo de abusos. Acreditamos firmemente que não há lugar para insultos racistas no futebol e continuamos a implementar uma política de tolerância zero a todos os comportamentos discriminatórios", frisou.