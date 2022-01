Adeptos estão furiosos: Ivan Toney aparece num vídeo a dizer "que se f... o Brentford"

Ivan Toney apareceu nas redes sociais num vídeo a dizer "que se f... o Brentford", deixando os adeptos do clube furiosos.O avançado, uma das estrelas da equipa, está de férias no Dubai com o companheiro de equipa Bryan Mbeumo, a aproveitar a pausa de inverno na Premier League, e no vídeo aparece sem camisola, ao lado de uma mulher. Ela diz primeiro a frase para a câmara e ele depois repete-a.O vídeo tornou-se viral e os adeptos pedem uma punição exemplar por parte do clube. Um porta-voz do Brentford confirmou estar a par do sucedido. "Sabemos o que aconteceu e estamos a investigar."Entretanto, hoje de manhã o jogador deixou um pedido de desculpas nas redes sociais. "Soube de um vídeo que foi publicado nas redes sociais, filmado no Dubai, onde me encontro de férias na pausa de inverno. Nele usei uma linguagem inaceitável. O vídeo foi cortado e editado, mas tenho de aceitar o impacto que isto teve e entendo que não devia ter-me colocado naquela situação. Já expliquei ao treinador o que aconteceu, pedi desculpas e quero também pedir desculpas a todos os adeptos do Brentford. Respeito a forma como apoiam a equipa e amo jogar pelo clube para vocês. Vou voltar aos treinos na próxima semana, vou trabalhar muito para marcar mais golos e ganhar mais jogos até ao final da época."Ivan Toney, que chegou ao Brentford em 2020, é o melhor marcador da equipa esta época com 7 golos em todas as competições. Na temporada passada, no Championship, marcou 31.