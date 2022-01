Oficial: Christian Eriksen é reforço do Brentford

É oficial: Christian Eriksen está de volta aos relvados depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória no Euro'2020. O médio dinamarquês é reforço do Brentford, da Premier League, com contrato até final da temporada."Estou ansioso por voltar a trabalhar com o Christian novamente. Já passou algum tempo desde que o treinei a última vez, e muita coisa aconteceu desde então. Tinha 16 anos na altura, e tornou-se num dos melhores médios a aparecer na Premier League", disse Thomas Frank, o treinador dos 'bees', em declarações ao site oficial do clube.E prosseguiu. "Aproveitámos uma oportunidade incrível de trazer um jogador de classe mundial para o Brentford. Não treina com nenhuma equipa há sete meses, mas trabalhou muito sozinho. Está em forma, mas precisamos de o colocar com índices de jogo, e estou ansioso por vê-lo de volta ao seu melhor nível".Frank garantiu ainda que o dinamarquês tem a habilidade de "mudar o resultado de um jogo", e que é isso que pretende dele. "Consegue encontrar os passes certos e é sempre uma ameaça. É muito bom na marcação de bolas paradas, tanto em cantos como em livres. Também nos vai trazer a experiência", concluiu.Por sua vez, Eriksen garantiu estar ansioso por começar. "Mal posso esperar, espero ver-vos a todos em breve!".