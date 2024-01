Tottenham cede Sergio Reguilón ao Brentford até final da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral-esquerdo espanhol Sergio Reguilón vai jogar no Brentford até final da temporada, por empréstimo do Tottenham, anunciaram esta quarta-feira os dois emblemas da Liga inglesa.

"Sergio Reguilón foi emprestado ao Brentford até ao final da temporada 2023/24. O lateral-esquerdo passou a primeira metade da atual temporada emprestado ao Manchester United, pelo qual disputou 12 partidas em todas as competições", pode ler-se no sítio oficial dos spurs.

Por sua vez, o treinador dos bees deixou rasgados elogios ao jogador formado no Real Madrid, que, em setembro, tinha sido cedido ao emblema de Manchester, mas acabou por ver o empréstimo interrompido no início do mês.

"Esta é uma contratação muito boa para nós e a escolha perfeita. Encaixa-se no que queremos, é muito ofensivo, tem um cruzamento muito bom e a experiência que precisamos", declarou Thomas Frank, citado pelo atual 16.º lugar da Premier League.

Depois de fazer toda a formação no Real Madrid, pelo qual conquistou um Mundial de clubes, Reguilón, de 27 anos, passou por empréstimo por Logroñés e Sevilha, no qual conquistou uma Liga Europa, em 2019/20.

Na temporada seguinte, o lateral, seis vezes internacional espanhol, transferiu-se para o Tottenham, que, na época passada, o emprestou ao Atlético de Madrid, mas sem grande sucesso.