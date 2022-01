Treinador do Brentford sem rodeios: «Destruímos o Man. United na primeira parte, eles nem cheiraram»

O Manchester United levou a melhor sobre o Brentford () esta quarta-feira no duelo entre as duas equipas, mas a verdade é que durante a primeira parte as 'abelhas' colecionaram várias oportunidades para se adiantarem no marcador e só não o fizeram muito por culpa da atuação 'monstruosa' de David De Gea.Em declarações no final da partida, Thomas Frank fez notar essa mesma superioridade da sua equipa. "Estou incrivelmente orgulhoso da minha equipa e dos meus jogadores. Somos o clube mais pequeno da Premier League, enquanto que o Manchester United é o maior. Nós destruímo-los na primeira parte, eles nem cheiraram. Tivemos três grandes oportunidades e penso que só poderia ter tido um vencedor nesta partida. Tivemos uma falta de sorte imensa. Eles mudam o sistema tático frente a um pequeno Brentford", começou por dizer o técnico das 'abelhas', em declarações citadas pela BBC Sports."Foi uma daquelas noites, fair-play para David De Gea, se nós tivéssemos outra vez aquelas oportunidades tenho a certeza que pelo menos uma entrava. A nossa intensidade matou-os, nós mostrámos na primeira parte como é que é jogar à Brentford. Dos três golos [marcados pelo United], o segundo é o mais desapontante e mais difícil de aceitar. A forma como os esmagámos na primeira parte foi fantástica, estou muito orgulhoso desta equipa", terminou.