Treinador do Brentford sobre Eriksen: «Ele quer ser tratado como um futebolista normal»

Thomas Frank, o treinador do Brentford, explicou que Christian Eriksen quer ser tratado como um jogador normal. O médio dinamarquês voltou aos relvados 259 dias depois da paragem cardíaca que sofreu no Euro'2020 e foi recebido com uma ovação por parte dos adeptos ingleses durante a partida com o Newcastle, que os 'bees' perderam, por"Entendo as circunstâncias que tornam o regresso do Christian um grande evento. Mas agora que já fez o seu primeiro jogo, ele apenas quer falar de futebol e não sobre o que aconteceu em junho. Quer ser tratado como um futebolista normal, mesmo que sabendo que nunca o será, devido ao que lhe aconteceu", explicou o treinador."Para toda a gente envolvida no futebol foi fantástico ver a receção que ele recebeu, foi um grande momento para o Christian e para a sua família. Agora tem de 'falar' apenas com os pés", acrescentou.O médio dinamarquês sofreu uma paragem cardíaca em junho, durante um jogo do Euro'2020, e foi-lhe implantado um desfibrilador no coração. O Inter rescindiu o contrato com o jogador, pois a Serie A não permite que os futebolistas joguem com este tipo de dispositivos, e Eriksen acabou por assinar com os ingleses do Brentford.