Brighton empata em Londres e fica a um ponto da liderança da Premier League

O Brighton continua muito bem na Premier League e com o empate esta segunda-feira conseguido no terreno do Crystal Palace, já nos descontos, está apenas a um ponto da liderança do campeonato inglês, na posse do Liverpool.

No jogo de fecho da sexta jornada, a equipa sensação do campeonato foi ao Selhurst Park de Londres com a possibilidade de saltar para a frente da tabela, mas os londrinos foram adversário difícil e, aos 45+2 minutos, o Crystal Palace adiantou-se, de grande penalidade convertida pelo costa-marfinense Wilfred Zaha.

O empate só chegou aos 90+5, através do francês Neal Maupay, a passe do holandês Joel Veltman.

Com este resultado, o Brighton chega aos 13 pontos, tantos quantos têm também Manchester City, Chelsea, Manchester United e Everton, a única equipa com quem perdeu no campeonato.