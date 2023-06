Brighton garante médio alemão Mahmoud Dahoud

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Brighton anunciou esta sexta-feira a contratação do alemão Mahmoud Dahoud, que assinou um contrato de quatro épocas com o clube inglês, numa transferência sem custos, já que o médio estava em final de contrato com o Borussia Dortmund.

"Estou entusiasmado por contar com o Mahmoud na minha equipa. Eu já o queria quando estava no Sassuolo [entre 2018 e 2021] e tenho a certeza que vai ser um jogador de topo para nós", realçou o italiano Roberto de Zerbi, treinador do Brighton.

Dahoud, de 27 anos, nasceu na Síria mas já foi duas vezes internacional pela Alemanha, tendo feito 141 jogos em cinco épocas no Dortmund, onde chegou em 2017.

Na última época, o jogador sofreu uma lesão no joelho e apenas atuou em nove jogos na Bundesliga.

Dahoud é o terceiro reforço já garantido pelo Brighton, que terminou no sexto lugar da Premier League, depois das contratações do experiente James Milner (ex-Liverpool), de 37 anos, e do atacante brasileiro João Pedro (ex-Watford), de 21 anos.