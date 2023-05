Época de Evan Ferguson atrai tubarões da Premier League

Evan Ferguson é um dos jovens jogadores a observar na Premier League. A época positiva do avançado de 18 anos ao serviço do Brighton despertou o interesse de Man. United e Tottenham, que o identificaram como uma possível contratação para o verão de 2024. Além deste duo, também o Man. City acompanha de perto a situação, mas não o encara como uma prioridade, segundo avança a Sky Sports.Depois de ter sido promovido à equipa principal do Brighton, em julho do ano passado, Ferguson surpreendeu pelo seu desempenho goleador - em 26 jogos marcou 11 golos e assistiu 4. Tem contrato até 2028 e está de momento avaliado em 10 milhões de euros.