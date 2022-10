Médio do Brighton forçado a abandonar a carreira aos 24 anos

Enock Mwepu, médio do Brighton, internacional da Zâmbia, anunciou que vai retirar-se do futebol, aos 24 anos, devido a um problema cardíaco hereditário recentemente detetado.O clube revelou em comunicado que o jogador "seria colocado num elevado risco de eventualmente sofrer um problema cardíaco fatal se continuasse a jogar futebol".Mwepu, que fez 27 jogos pelo Brighton depois de chegar ao clube, proveniente do Salzburgo, em julho de 2021, sentiu-se mal durante um voo, quando viajava para o seu país para se juntar à seleção na recente pausa dos campeonatos.Depois de passar algum tempo no hospital, o jogador regressou ao clube inglês, onde foram realizados mais testes, tendo sido detetado o problema cardíaco.O Brighton acrescenta no mesmo comunicado que o médio "foi informado que a única opção, de modo a salvaguardar a sua segurança, é deixar de jogar futebol."O jogador já revelou que vai "pendurar as botas". "Alguns sonhos nunca terminam, por isso é com tristeza que tenho de pendurar as minhas botas, na sequência de um conselho médico que recebi. Mas isto não é o fim do meu envolvimento no futebol."