Avançado do Burnley detido por conduzir embriagado... depois de quatro horas a beber

Ashley Barnes, avançado de 31 anos do Burnley, que conta com mais de 200 jogos pelo clube, foi detido no passado dia 11 depois de ser apanhado pela polícia a conduzir embriagado.





O jogador inglês, segundo conta o 'The Sun', aproveitou a vitória (2-0) do Burnley em casa do Fulham, na véspera, que garantiu a manutenção da equipa de Sean Dyche na Premier League, para festejar e beber na companhia dos colegas de equipa. Uma celebração que terá durado mais de quatro horas.Barnes foi intercetado pela polícia perto de sua casa, em Wilmslow, Cheshire, quando seguia ao volante do seu Mercedes V-Class. Chumbou no teste quantitativo de álcool, acabando transportado para a esquadra e libertado pouco depois sob fiança.O Burnley, em comunicado, anunciou que "espera dos seus atletas um comportamento responsável, e que irá tomar as medidas necessárias perante o caso que tem em mãos". Recorde-se que o jogador ficou no banco de suplentes na derrota frente ao Liverpool por 0-3.