Sean Dyche despedido pelo Burnley... nove anos e meio depois

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 15, 2022

Sean Dyche já não é treinador do Burnley, anunciou esta sexta-feira o clube em comunicado oficial. O inglês era o técnico da Premier League há mais tempo no cargo - treinava os 'clarets' desde 2012 -, realizando mais de 420 jogos."O Burnley pode confirmar que rescindiu com o treinador Sean Dyche, assim como com o seu assistente Ian Woan, Steve Stone e o treinador de guarda-redes Billy Mercer.Dyche era o treinador há mais tempo num cargo na Premier League, estando à frente dos 'clarets' há nove anos e meio, sendo responsável por um período que ficará como um dos mais bem sucedidos na história do clube.Durante este tempo, a equipa foi promovida duas vezes à Premier League, terminou duas temporadas na metade superior da tabela, e qualificou-se para a Europa pela primeira vez em 51 anos.Alan Pace, dono do clube, disse: 'Em primeiro lugar, gostaríamos de expressar os nossos sinceros agradecimentos ao Sean e ao staff dele pelo que alcançaram no clube na última década.Durante a sua estadia em Turf Moor, foi respeitado por jogadores, staff, adeptos, e toda a comunidade futebolística.Apesar disso, os resultados desta época têm sido uma desilusão, e apesar desta ter sido uma decisão incrivelmente difícil, com apenas oito jogos cruciais para terminar a temporada, sentimos que é necessária uma mudança para dar à equipa a melhor chance de ficar na Premier League.Mike Jackson, treinador de sub-23, assistido por Paul Jenkins, diretor da academia, Connor King, treinador de guarda-redes sub-23 e o capitão Ben Mee estarão encarregues do jogo de domingo frente ao West Ham.O processo de substituir o Sean começou e serão, na devida altura, revelados novos desenvolvimentos".