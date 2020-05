Abraham teme regresso da Premier League: «O meu pai tem asma, se levo o vírus para casa...»

Depois de na segunda-feira ter anunciado a intenção de permitir a realização de eventos desportivos a partir de 1 de junho sem a presença de público nos recintos, o governo britânico abriu quinta-feira de forma oficial as portas a um regresso da Premier League, ainda que sempre respeitando as regras impostas, nomeadamente no que à ausência de público nas bancadas diz respeito. Há contudo grande apreensão em alguns futebolistas, como é o caso de Tammy Abraham, do Chelsea, que reconhece estar com medo.





"O meu pai tem asma e se voltar a Premier League e me contagiar e trouxer o vírus para casa. Seria o pior que podia acontecer. A última coisa que quero é contagiar-me", refere, admitindo ficar a morar num hotel.O avançado espera que as regras sanitárias sejam cumpridas: "Estamos todos a ver o que se está a passar no mundo. Todos queremos que o futebol regresse. Eu amo o futebol. A época estava a correr-me muito bem. Desejo muito continuar mas o mais importante é que todos estejamos bem, são salvos. Então que venha o futebol", acrescenta.