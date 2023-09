Adeptos arrasam 'Chelsea de mil milhões' e Pochettino admite: «Os donos estão desiludidos»

Os resultados do Chelsea estão a desesperar os adeptos, que veem o clube num modesto 14.º lugar na Premier League. Os novos donos injetaram mil milhões de euros na equipa desde que chegaram a Stamford Bridge, em maio de 2022, contrataram estrelas a peso de ouro mas a verdade é que dentro de campo não se vê um nível de jogo compatível com os milhões gastos.



A derrota de ontem, com o Aston Villa em casa (1-0), foi a gota de água para muitos adeptos. "Como é que o Chelsea passou de ganhar a Champions em 2021 a não conseguir vencer um único jogo?", questionava um adepto nas redes sociais, citado pela imprensa inglesa.



Mauricio Pochettino, o treinador, compreende a frustração. "Todos os futebolistas querem ganhar, mas quando são novos e sem experiência, cometem erros. É por isso que estamos desiludidos, vemos muitas situações dessas. Precisamos de mudar o mais rapidamente possível, temos de crescer como equipa."



O Chelsea tem apenas uma vitória esta época na Premier League e não marca um golo há três jogos. Um registo manifestamente escasso para um clube que tem sido o rei das transferências nas últimas aberturas de mercado. Que pensarão os donos do clube destes desempenhos? "Estão desiludidos", admitiu o treinador argentino. "Estão empolgados com a construção deste projeto, mas desiludidos com os resultados. No entanto, precisam de apoiar o plano."



Pochettino tem 12 jogadores lesionados e agora vai ficar sem Nicolas Jackson, que se juntou a Malo Gusto na lista dos castigados. "Jogadores como o Nico, que são tão novos (22 anos), ainda estão a aprender. Temos de aprender juntos. É difícil falar de coisas positivas. Não há dúvidas que com o tempo a equipa vai apresentar bons resultados, mas não podemos esconder esta situação, que desilude os adeptos, o clube, nós e os jogadores."



O Chelsea fez 7 jogos com Pochettino ao leme e as únicas vitórias aconteceram diante do Luton, que foi promovido na época passada à Premier League, e frente ao AFC Wimbledon, na Taça da Liga. Os blues marcaram 7 golos em todas as competições, sendo que ficaram em branco nos últimos três jogos.



"Temos de trabalhar no sentido de dar confiança aos jogadores. Temos equipa, não podemos mudar tudo, mas há que lhes dar confiança", acrescentou o técnico.