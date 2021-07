Alemães dizem que Chelsea pondera usar Werner como 'moeda de troca' para ter Haaland

Timo Werner não teve a estreia que se esperava no Chelsea, na época passada, na qual apontou 12 golos em 52 jogos ao serviço dos blues. Os londrinos procuram um avançado neste mercado de transferências e, segundo a 'Sky Sports Alemanha', ponderam 'matar dois coelhos com uma cajadada só'. Isto porque pretendem incluir o avançado alemão na oferta que irão fazer ao Borussia Dortmund por Erling Haaland.





Uma possibilidade que esteve em cima da mesa já perto do final da época passada e que, na altura, foi recusada pelo internacional alemão, de 25 anos. Mas se antes Werner era incluído no negócio para facilitar a chegada de Haaland, agora a ideia passa mesmo por lucrar com a saída do jogador germânico, que custou 55 milhões de euros aos cofres do emblema de Londres e não se afirmou na temporada passada.O Chelsea vai então 'usar' Werner de forma a baixar o preço que o clube alemão pede por Haaland. Ainda assim, o negócio não se adivinha fácil, até porque o Borussia Dortmund prepara-se para ver sair Sancho para o Manchester United e não quererá perder outro dos destaques atacantes do plantel.Ainda de acordo com a mesma fonte, caso não haja acordo entre as partes, o Chelsea vai continuar à procura de colocação para Timo Werner.