Assaltam carro de jogador do Chelsea e roubam prendas destinadas a crianças carenciadas

O defesa do Chelsea Reece James denunciou nas redes sociais um assalto ao seu carro. Segundo descreve o futebolista, foram roubados os presentes de Natal que tinha para oferecer a crianças carenciadas.



Reece James refere que depois de mais uma jornada de apoio ao Felix Projet - instituição de caridade que visa combater o desperdício de alimentos, desviando-os para os mais necessitados - dirigiu-se para o seu carro para ir buscar as prendas que iria distribuir, no entanto, já lá nada restava.





"Outra experiência gratificante com o Felix Project, hoje a servir refeições à geração mais jovem. Esperamos espalhar alguma alegria antes deste período de Natal. Infelizmente, tive uma grande deceção ao voltar para o carro. Durante o evento, alguém sentiu a necessidade de partir o vidro e roubar os presentes que eu deveria doar no final do dia. O que vai volta", pode ler-se na publicação que fez nas Stories do Instagram.