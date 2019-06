Ballack pode juntar-se à equipa técnica de Lampard

Michael Ballack, de 42 anos, está a tirar o curso de treinador no País de Gales e fez questão de anunciar ao mundo que está em fase de formação para regressar para perto do relvado, agora com funções técnicas.

Ironicamente, o antigo internacional alemão publicou as imagens do curso que está a frequentar, numa altura em que se fala com insistência da possibilidade de Frank Lampard trocar o Derby County pelo Chelsea. Algo que deve ser oficializado ainda no decurso desta semana.

Nos corredores de Stamford Bridge fala-se da possibilidade de Lampard juntar na sua equipa técnica alguns jogadores que fizeram parte da formação dos blues na ‘era José Mourinho’. Desse modo, Lamps poderia não só contar com Ballack, como também Didider Drogba.