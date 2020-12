Aos 38 anos, Cech vai regressar aos relvados... 19 meses depois de se ter reformado

Aos 38 anos, e 19 meses depois de se ter retirado - o seu último jogo foi em maio de 2019, na final da Liga Europa -, Petr Cech vai voltar esta segunda-feira aos relvados, para defender a baliza das reservas do Chelsea no embate com o Tottenham, segundo revela o 'The Athletic'.





De acordo com a referida publicação, a chamada do checo à ação deve-se ao facto de o habitual titular Lucas Bergstrom ter atuado no sábado e os blues não quererem arriscar colocá-lo novamente em campo pouco mais de 48 horas depois da última partida que disputou. Outra solução poderia ser a titularidade de Karlo Ziger, mas o facto de o jovem de 19 anos estar nos trabalhos da equipa principal acabou por pesar, já que uma eventual chamada a esta partida iria quebrar a 'bolha' de prevenção à Covid-19.Quanto a Petr Cech, lembre-se que o veterano guardião está inscrito pelo Chelsea na Premier League , precisamente como solução de recurso para prevenir um eventual surto de Covid-19 que possa deixar os blues a braços com problemas na hora de escolher um guarda-redes. Enquanto isso não sucede, o checo assume a função de assessor técnico do clube, mantendo a forma nos treinos do plantel principal, aos quais vai dando dicas preciosas, conforme Frank Lampard destacou já em várias ocasiões.