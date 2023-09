Chelsea prepara-se para receber injeção de 500 milhões de dólares

O Chelsea prepara-se para receber uma injeção de capital de 500 milhões de dólares (cerca de 468 milhões de euros) por parte da empresa norte-americana Ares Management, num acordo que contemplará ações preferenciais do clube londrino, segundo escreve o 'Telegraph Sport'. Esta injeção de capital, de acordo com o relato do jornal inglês, irá ajudar os blues nos seus planos de expansão de Stamford Bridge, de remodelação do centro de treinos de Cobham e também na planeada expansão com a entrada noutros clubes (o Sporting é um dos nomes recorrentemente falados).A Ares apostou recentemente em várias frentes no futebol, contando já verbas investidas no At. Madrid e no Eagle Football, o grupo que detém o Lyon e o Botafogo. De acordo com comunicado de setembro, a empresa norte-americana terá cerca de 3 mil milhões de euros a postos para serem investidos em campeonatos, equipas e em empresas de entretenimento.