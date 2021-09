Chelsea quer contratar Sané e tem três jogadores como possível moeda de troca

Leroy Sané pode estar de regresso à Premier League, depois de ter saído do Manchester City para rumar ao Bayern Munique no verão de 2020, mas desta vez para representar o Chelsea. Os ingleses do 'Express' avançam que Thomas Tuchel é admirador das qualidades do extremo alemão, de 25 anos, e quer contar com ele...já em janeiro.





Nesse sentido, os londrinos estão dispostos a incluir um jogador no negócio para facilitar a chegada do internacional germânico. De acordo com a mesma fonte, Hakim Ziyech, Hudson-Odoi e Christian Pulisic são os nomes que podem servir como moeda de troca para facilitar a transferência.Refira-se que neste verão, os blues reforçaram-se com Lukaku, a título definitivo , e com Saúl Ñíguez, por empréstimo do Atlético Madrid