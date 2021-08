Christian Pulisic testa positivo à Covid-19 e desfalca Chelsea

O futebolista Christian Pulisic obteve um resultado positivo ao novo coronavírus, que provoca a covid-19, e vai desfalcar o Chelsea nos próximos dias, informou esta sexta-feira o avançado internacional norte-americano.

"Infelizmente, testei positivo para Covid-19 no início desta semana. Felizmente, estou totalmente vacinado e não tenho sintomas até agora. Mal posso esperar para voltar à ação! Obrigado pelo vosso apoio", escreveu o jogador dos londrinos, de 22 anos, na conta pessoal da rede social Instagram.

No dia de hoje, o treinador Thomas Tuchel deu conta, em conferência de imprensa, da indisponibilidade de Pulisic, que está em "isolamento e a seguir os protocolos" das autoridades de saúde", para o encontro com o Arsenal, agendado para domingo, referente à segunda jornada da Liga inglesa.

O avançado do blues poderá não ser chamado pelo selecionador norte-americano, Gregg Berhalter, para os compromissos internacionais, tendo em vista o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar.