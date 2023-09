Custou 100 milhões ao Chelsea e conta pouco para Pochettino: «Ainda tem muito que aprender»

Mykhaylo Mudryk foi um dos maiores investimentos que o Chelsea fez nos últimos tempos, mas a verdade é que o avançado ucraniano está longe de convencer o treinador Mauricio Pochettino. O jogador chegou a Stamford Bridge em janeiro, proveniente do Shakhtar Donetsk, por 100 milhões de euros, mas tem tardado a impor-se na Premier League."Ele está a melhorar. Ainda tem de aprender, a Premier League é muito rápida, a velocidade do jogo é diferente. Penso que é uma questão de entender melhor o jogo e de tentar conectar-se melhor com a equipa", explicou Pochettino depois do empate com o Bournemouth"Precisamos de lhe dar tempo, bem como as ferramentas para melhorar durante a época", acrescentou o treinador, que colocou o ucraniano de início no jogo de ontem, mas acabou por retirá-lo aos 63 minutos.Este foi, aliás, o encontro em que Mudryk esteve mais tempo em campo esta época na Premier League. Com o Liverpool jogou 9 minutos, frente ao West Ham 45 e diante do Nottingham Forest apenas 13.