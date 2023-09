Custou 72 milhões ao Chelsea e ainda não jogou na Premier League esta época: Cucurella quer sair

Marc Cucurella "está farto" e pode deixar o Chelsea em janeiro, avança o jornal inglês 'The Sun'. O defesa espanhol, que custou quase 72 milhões de euros aos blues no verão do ano passado, não tem estado nas primeiras escolhas do treinador Mauricio Pochettino e ainda não se estreou na Premier League esta época. A única vez que entrou em campo foi frente ao modesto Wimbledon, na Taça da Liga.Se não for mais utilizado nos próximos tempos, Cucurella, de 25 anos, vai pedir para sair. O jogador tem conversado com Pochettino sobre a sua situação, mas não tem obtido as respostas que deseja. Por isso começa a fazer contas ao seu futuro, acrescenta o mesmo jornal.As opções podem passar por um regresso a Espanha e o 'The Sun' escreve que o Real Madrid está atento. Os merengues veem com bons olhos a hipótese de receberem o jogador por empréstimo na segunda metade da época.O Chelsea gastou mais de mil milhões de euros desde que os novos donos chegaram ao clube, mas não consegue obter resultados compatíveis com o nível do investimento.Neste momento a equipa ocupa um modesto 14.º lugar na Premier League, tendo somado apenas uma vitória (frente ao promovido Luton) em seis jogos.Amanhã os blues recebem o Brighton (o ex-clube de Cucurella) na terceira ronda da Taça da Liga.