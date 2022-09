Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Do maior investimento do verão ao desacordo com a direção do Chelsea: saída de Tuchel surpreende Treinador alemão foi esta manhã despedido, horas após derrota com o D. Zagreb na Champions. Mas o destino já parecia estar traçado





• Foto: Lusa/EPA